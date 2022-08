Erffestival met live muziek en gezamenlijke maaltijd

Pool die landgeno­ten in Eersel overviel en ontvoerde krijgt zwaardere straf

DEN BOSCH – Voor zijn aandeel in een woningoverval in de zomer van 2020 in Eersel krijgt een Pool dertig maanden celstraf. Dat is een half jaar langer dan was geëist, de rechters vonden de gevraagde straf te licht.

