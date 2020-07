Erfgoedstatus voor bevloeiing De Pelterheggen in Bergeijk

De vloeiweiden in natuurgebied De Plateaux in Bergeijk bestaan uit een ingenieus systeem van sloten, stuwen en kleine geulen, zoefjes genaamd. Ze vormen een fijnmazig wasbord waarmee de twaalf hectare grasland van kalkrijk water voorzien worden. In 1851 werd begonnen met de aanleg ervan. Doel was om de schrale Brabantse zandgronden vruchtbaarder te maken. Daarvoor werd een kanaal van 3,7 kilometer gegraven dat kalkrijk Maaswater vanuit de Ardennen moest aanvoeren.



De Pelterheggen is één van twee nog bestaande vloeiweidecomplexen in Nederland. Het andere is Het Lankheet in Twente. Het is erg arbeidsintensief om de hoogteverschillen in het grasland zo te optimaliseren dat het water zich goed verdeelt. Het is een kwestie van stuwen open of dicht draaien, sloten blokkeren of juist openen en de loop van het water beïnvloeden. Dat specialistische werk heeft nu de status van immaterieel erfgoed gekregen.