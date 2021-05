Erik Vromans (1963-2021): fanatiek duivenmelker, fijne docent en steunpilaar van Bladella

Lintjesregen Lintjesre­gen bij de voordeur of in de achtertuin: ‘Wat een verrassing, wat een eer!’

26 april OIRSCHOT - Maanden, soms zelfs een jaar aan voorbereidingen gingen vooraf aan de dag voor Koningsdag, waarop traditiegetrouw de lintjes worden uitgedeeld. Voor de tweede keer anders dan anders. De uitverkorenen in Oirschot kregen ze bij de voordeur en soms in de achtertuin opgesteld, niet door burgemeester Judith Keijzers, maar door hun echtgenoot of naaste.