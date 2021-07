ErvenPlus denderend succes in Riethoven: 42 deelnemers

RIETHOVEN - Het natuurproject ErvenPlus is een doorslaand succes in Riethoven. Maar liefst 42 Riethovenaren hebben hun erf natuurvriendelijker gemaakt voor vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren.

Om het leefgebied van de diersoorten, zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis te verbeteren is het project ErvenPlus in Brabant bedacht. In Riethoven hadden zich uiteindelijk 48 Riethovenaren aangemeld. Het overgrote deel, 42, was geschikt voor dit project. Vrijwilligers van Adviesbureau Orbis, samenwerkingspartner van het Brabants Landschap hebben de erven bezocht. Via hun zogenaamde erfscan hebben ze voor elk van de deelnemers een advies opgesteld hoe het leefklimaat van vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren op hun erf kan worden verbeterd.

Nestkastjes en gedenkplaatjes

De laatste scan was op 1 juni en inmiddels is de helft van alle toegezegde nestkasten geleverd. De toegezegde beplanting moet nog eind dit jaar worden geleverd. Alle deelnemers ontvangen op basis van de erfscan gratis nestkasten en beplanting. De deelnemers zijn in Riethoven herkenbaar aan een gedenkplaatje.

Dat Riethoven aansloot bij dit provinciale natuurproject is te danken aan de Kernraad Riethoven. Het project ErvenPlus wordt voor de helft gefinancierd door de provincie en de andere helft door gemeente Bergeijk. Bergeijk betaalt het uit het potje Platteland Ontwikkelings Programma.

Het Brabants Landschap is erg blij met het enthousiasme in Riethoven. ,,Dat maakt het project tot een groot succes. We hopen dat de inspiratie die de mensen hierdoor krijgen aanstekelijk werkt op buren, vrienden en familie. Dit is echt iets om trots op te zijn en om verder aan te moedigen. Zo maken we van het buitengebied weer een natuurlijke leefomgeving voor vogels, zoogdieren en mensen.”

Op de site van het Brabants Landschap staan allerlei tips om biodiversiteit in de tuin of het erf te vergroten.