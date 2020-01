Erwin van de Ven regeert als prins Vennie over Struifdonk

‘Kerstboom­ver­bran­ding hoort bij Bladel’

11 januari BLADEL - In de meeste steden en dorpen is de traditionele kerstboomverbranding afgeschaft. Zo niet in Bladel. ,,Dit is een traditie in Bladel en daar hebben we plezier van. Dat houden we graag zo", aldus Wouter de Graaf van Scouting Sint Willibrord Bladel.