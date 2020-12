Eva zorgt ervoor dat de Bladelse mantelzorgers zichzelf niet vergeten

Verder dan oppervlakkig

Delissen is sinds 1 oktober in functie. Mantelzorgondersteuner is volgens haar een nieuwe functie in het Kempische sociale domein. Alleen in Bladel al ontvingen dit jaar vierhonderd mantelzorgers een cadeaubon als waardering voor hun werk en ondersteuning van de professionele zorg. ,,Mensen willen hun verhaal kwijt. Dat kan bij mij. Ik bied een luisterend oor’’, zegt Eva Delissen. In haar vorige baan heeft ze geleerd om verder te gaan dan een oppervlakkig gesprek. Wat ligt erachter? Wat is de echte vraag? Dat wil ze samen met de gesprekspartner ontdekken. ,,Ik ben zoveel mogelijk proactief. Een kwestie van aanvoelen. Iedere situatie is anders. Niet iedereen realiseert zich dat hij of zij in de rol van mantelzorger terechtgekomen is.’’