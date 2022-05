Even niet voelen dat je niet alles kunt: Sabrina en Kevin gaan naar het WK skydiven voor mensen met een beperking

In de buis voelen Sabrina Schoenmaker uit Eersel en Kevin van Ekert uit Veldhoven de ultieme vrijheid. Ze kunnen een rondje draaien, van links naar rechts vliegen in de tunnel of andersom. Ze zijn van niemand afhankelijk. In het dagelijks leven is dat niet altijd het geval. Ze zitten in een rolstoel, maar hebben ontdekt dat er nog veel mogelijk is.