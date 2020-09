Even tanken in België, dan niet naar de tandarts

In de provincie Antwerpen geldt sinds eind juli code oranje. Dat betekent dat mensen die daar geweest zijn - al is het om even te tanken - volgens de richtlijnen tien dagen in thuisquarantaine moeten. Om het zekere voor het onzekere te nemen, wordt bij Tandartspraktijk Reusel sinds die code oranje geldt vóór de behandeling gevraagd of mensen in de provincie met buurgemeenten Arendonk en Postel geweest zijn. Aangezien half Reusel daar tankt of er boodschappen doet, is dat geen hele rare vraag.