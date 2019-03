Evenement en expositie topfotograaf in Domein Oogenlust in Eersel afgelast vanwege meningsverschil

LPB: ‘Geheim maken dossier Zwarte Bergen onverteer­baar’

9:39 BERGEIJK - Voor de Lokale Partij Bergeijk is het onverteerbaar dat de gemeente Bergeijk het dossier over camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel geheim wil houden. Donderdagavond krijgt de gemeenteraad een voorstel om zich voor geheimhouding uit te spreken.