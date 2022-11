Ex-partner (41) vermiste Silvana Heber blijft twee weken langer vastzitten

De man uit Hoogeloon zit inmiddels drie dagen vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Heber. Ze is sinds zaterdagochtend vermist en zondag is een grootschalige zoektocht opgestart.

Haar ex is een voormalig professioneel vechtsporter met een gewelddadig verleden. De 41-jarige verdachte woonde samen met Heber in een huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. Een andere vrouw met wie hij op hetzelfde adres samenwoonde, werd volgens bronnen door hem mishandeld. Heber zou onlangs de relatie met hem hebben verbroken. Niemand kon vertellen of Heber ook mishandeld werd door hem, maar hij liet sommigen wel weten het erg zwaar te hebben in de relatie.