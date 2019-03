Ex-piloot en straatartiest Weebosch schrijft kinderboek: ‘Mij gaf het energie’

Bende van Riethoven gaat op ‘creepy mission’ in het bos

12:29 RIETHOVEN - Terwijl de ouders met het idee kwamen de jeugddisco in Riethoven nieuw leven in te blazen kwamen de jongeren zelf met het plan om een spooktocht te houden in het bos. Creepy Mission noemen ze de tocht die vrijdagavond 15 maart is.