Examenuitslagen Rythovius en Aloysius

Eerste meetstati­on luchtkwali­teits­on­der­zoek Eersel geplaatst

27 juni EERSEL - Wethouder Eric Beex heeft donderdag in de kiosk op de Markt het eerste meetstation geplaatst voor een luchtkwaliteitsonderzoek in de gemeente Eersel. In samenwerking met coöperatie AiREAS gaat de gemeente op locaties in verschillende kernen sensoren neerhangen om geluidshinder en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht te meten.