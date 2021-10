Exotische vogeltjes bewonderen op de Bird Experience Oirschot: ‘Kijk, daar zit een Zwartkuifbuulbuul’

,,Bizar hé, die veertjes op z’n kopje. Het lijkt net alsof ‘ie gel in heeft”, zegt een bezoeker. Zijn blik is gericht op de vitrine waarin de Zwartkuifbuulbuul zit. Een vogel met een klein kuifje, een grote toekanachtige snavel en kleurrijke veren. Die hupst heen en weer over de takken in zijn volière en pikt wat insecten uit z’n voerbak.

Dit is één van de ruim 60 vogels die je bij de Bird Experience Oirschot in Café-Zaal ’t Vrijthof kunt bewonderen. De show vindt plaats in het café van Frans Smetsers, mede-bestuurslid van Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels. Deze club organiseert de show voor het elfde jaar op rij én viert hun jubileumjaar. Ze bestaan vijftig jaar.

Serieuze vogelliefhebbers

Zwagers Ad Emmerik (70) uit Rucphen en Ad Machielsen (72) uit Prinsenbeek zijn speciaal voor de vogelshow naar Oirschot gekomen. ,,We houden van onze hobby. Mijn vader had vroeger vogels en dat virus is op mij over gegaan. Ik heb zo’n zestig vogels thuis”, vertelt Emmerik. ,,Ik keek naar deze show uit, want ik weet dat het bijzonder is. Die vitrines zijn zo mooi ingericht. Je ziet meteen dat dit serieuze vogelliefhebbers zijn. En het is heel internationaal, dat is leuk”, vertelt Machielsen.

,,Ik vind de verbinding met de andere kwekers mooi, daarom komen we hier. Het is nog niet zo makkelijk om deze vogels goed te kweken, want we mogen ze niet meer importeren. Dus we moeten het doen met de vogels die er nu in Nederland zijn. Daarom is het zo bijzonder om de vogels te zien”, vertelt Machielsen.

Quote Je ziet meteen dat dit serieuze vogellief­heb­bers zijn. En het is heel internatio­naal, dat is leuk Ad Machielsen

De mooiste volière van de Bird Experience is volgens Machielsen en Emmerik de grote volière achterin. Hier zit de Roodsnavelkitta. De volière is aangekleed met diverse soorten mos en boomstronken uit het bos en er is een watertje in gemaakt. ,,Binnen de club hebben we een bouwploeg die alle volières en vitrines inrichten. Een paar weken van tevoren gaan we met een boswachter het bos in en verzamelen we boomstronken, takken en mossen. Ook de lokale tuincentra helpen mee met de plantjes”, vertelt voorzitter Hedwig van der Horst.

Inspiratie opdoen

Bij de vitrine van de Roodsnavelkitta staat Maggy Meulendijks (49) uit België met haar ouders. ,,Ik vind die kleuren zo mooi. Heel exotisch en speciaal”, vertelt ze. ,,Ik ben met de vogels opgegroeid, mijn vader houdt vogels. Ik heb een buitenvolière met aparte en grote vogels. Ik wil er ook één voor binnen, daarom ben ik hier. Om ideeën te krijgen voor de volière. Inspiratie opdoen gaat hier heel goed.”

Quote Ik heb een buiten­voliè­re met aparte en grote vogels. Ik wil er ook één voor binnen, daarom ben ik hier. Om ideeën te krijgen voor de volière Maggy Meulendijks

“De show onderscheidt zich van andere vogelshows, doordat er geen wedstrijdelement aan vast zit. Het gaat bij ons niet om de juiste afmetingen van de vogels, maar we willen juist natuurlijke vogels laten zien”, gaat Van der Horst verder. ,,We merken dat mensen graag komen, want de afgelopen twee jaar ging het niet door. Het is voor de vogels wel even wennen om zoveel mensen te zien, want normaal zitten ze natuurlijk thuis in hun volière. Het is ook dé gelegenheid voor mensen om vogeltjes te ruilen en kopen. Er komen mensen vanuit België, Duitsland en Denemarken. Die spreken hier af om vogels te kopen. Zo kunnen ze blijven kweken.”