Explosief gevonden in Bergeijk, mogelijk granaat uit de oorlog

Helmondse driebander Anno de Kleine komt ‘thuis’ in Bergeijk om te knokken tegen degradatie

Met de kleinzoon van Raymond Ceulemans (Bart) in de gelederen en de ook in Zuid-Korea actieve Belg Eddy Leppens is het gepromoveerde driebandenteam van Burgmans uit Bergeijk een interessante aanwinst in de eredivisie.

10 september