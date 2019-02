Expositie brengt verleden en heden bij elkaar in Hooge Mierde

Met een verbaasde blik kijkt Bernhard Bleumer (88) naar een foto van zichzelf, een foto van bijna een eeuw oud. ,,Die foto moet ergens in 1934 genomen zijn”, zegt hij. Hij ziet zichzelf als broekie van een jaar of vier voor een kudde schapen staan. Van wie de kudde schapen was weet hij niet meer, wel dat het zijn ouderlijk huis is dat op de achtergrond te zien is.