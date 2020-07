Extra laagje water voor droogvallende Reusel

REUSEL-DE MIERDEN - De stroming in het beekje de Reusel dreigt stil te vallen. Daarom startte waterschap De Dommel donderdag met het oppompen van grondwater. Het waterschap houdt nog vier beken in het Dommelgebied nauwlettend in de gaten.

De Reusel is afhankelijk van regenwater. Ondanks het wisselvallige weer van de afgelopen tijd dreigt de stroming in de beek stil te vallen. Dat zou funest zijn voor beschermde soorten die in de beek te vinden zijn zoals de beekprik en kwabaal. Zonder stroming overleven die vissen het niet.

Dus startte het waterschap donderdag met het oppompen van grondwater van tientallen meters diepte. Dat gebeurt vanaf Landgoed de Utrecht, dichtbij de Belgische grens. Het opgepompte grondwater zorgt voor een extra laagje stromend water van enkele centimeters over een gebied van een paar kilometer. Dat stromende water zorgt dat vissen en planten de droogte kunnen overleven.

Het is niet de eerste keer dat het waterschap deze maatregel neemt. Ook in 2018 en 2019 werd water opgepompt om de natuur in beschermde beken te borgen. Op dit moment wordt alleen extra grondwater voor de Reusel opgepompt. De Beekloop wordt scherp in de gaten gehouden. Daar treft het waterschap al voorbereidingen zodat snel ingegrepen kan worden indien nodig.

,,Het wordt de komende dagen heel erg warm”, licht Ilse van der Doelen van waterschap De Dommel toe. ,,Daardoor neemt de verdamping toe. Vooral bij de Beekloop verwachten we dat het snel kan gaan en dat de stroming in de beek af kan nemen.”

Ook de Beerze, Keersop en Tongelreep worden in de gaten gehouden. Maar bij die beken is nog geen extra actie vereist. ,,Daar zit de stroom op dit moment nog goed in”, zegt Van der Doelen. ,,Dit is een maatregel die we alleen nemen als het echt nodig is.”

Voor hoe lang de Reusel extra grondwater nodig heeft, is nog niet te zeggen. ,,Het is niet zo dat we een keer een bak water oppompen”, aldus Van der Doelen. ,,We zetten de pompen aan en mensen in het veld kijken dagelijks wat er nodig is. We zorgen dat er een constante stroom is van een aantal centimeter water. Het gaat echt om een laagje water dat we oppompen, net genoeg om te zorgen dat de beschermde flora en fauna het overleeft.”