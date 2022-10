Extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Vessem

VESSEM - In Vessem kunnen meer Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Er zijn 22 extra opvangplekken gecreëerd in het pand aan de Jan Smuldersstraat 22.

Het gebouw werd vroeger onder andere gebruikt door een financieel detacheerder en opleider. Op deze locatie in Vessem werden al Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Na een verbouwing zijn nu ook de oude leslokalen geschikt gemaakt voor opvang. Ook zijn er buiten douchecabines geplaatst. In totaal zijn er nu zo’n zeventig opvangplekken in het oude kantoorpand.

Appartementen

Nog niet alle 22 nieuwe plekken zijn al ingevuld laat een woordvoerder van de gemeente Eersel weten. De veiligheidsregio coördineert de toewijzing van deze plekken en ze doen dat in fases. De verwachting is dat aan het einde van de maand alle plekken zijn bezet. Het gebouw is tot maart 2023 beschikbaar. Er zijn plannen om appartementen voor senioren in het pand te maken.

Samen met de nieuwe ruimtes zijn er 97 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners in de gemeente Eersel. Behalve aan de Jan Smuldersstraat in Vessem worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen aan de Bisschop Rythoviusweg in Eersel en Waterhof in Duizel. De locatie in Eersel is eigendom van de gemeente, de woningen in Duizel zijn tot 24 mei 2023 te gebruiken.

Naast de 97 opvangplekken van de gemeente, zitten er nog 27 mensen in de particuliere opvang bij mensen thuis.