‘Eyckel van Bergeijk’ nieuw kunstwerk

De lokale politiek stond in eerste instantie met name kritisch tegenover de locatie van het kunstwerk, bleek dinsdagavond in de commissie Maatschappelijke zaken in Bergeijk. Na beantwoording van wethouder Stef Luijten leken de meeste fracties genoegen te nemen met de keuze voor het kunstwerk en het Brouwersbos. Van de geraamde kosten is 19.000 euro voor het fabriceren van de poort, 3.000 euro voor de fundering, 4.500 euro voor de verlichting en 1.500 euro als gage voor de kunstenaar. Het kunstwerk wordt 2,50 meter hoog tot aan de onderkant van de boog. De stadspoort wordt voorzien van tekst en verlichting voor de avonduren.



Dat juist zijn eigen bijdrage aan de expositie Stadspoorten gekozen is om als kunstwerk te worden uitgevoerd, heeft Smeets blij verrast. „Raads- en commissieleden konden op een enquêteformulier aangeven naar welk van de 25 geëxposeerde kunstobjecten hun voorkeur uitging”, vertelt Smeets. Hij denkt dat zijn ontwerp gewonnen heeft, omdat de ‘eyckel’ onlosmakelijk verbonden is met Bergeijk. Al vroeg commissielid Mark Oldenburg van de VVD zich in de vergadering - met enige hilariteit tot gevolg - wel hardop af of 'de eikel van Bergeijk’ taaltechnisch past bij wat Bergeijk uit wil stralen.