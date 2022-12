Familie neemt afscheid van vermoorde Silvana uit Hoogeloon

Energiere­ke­ning middelbare scholen verviervou­digd: ‘Van drieënhal­ve ton naar 1,4 miljoen’

BEST/OIRSCHOT - Het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot moeten komende zomer worden voorzien van zonnepanelen. Dat is hard nodig, zo klinkt het, want door de explosief gestegen energierekening dreigen nu al ‘lastige keuzes’.

23 november