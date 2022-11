Familie van Silvana diepbedroefd: ‘Iedereen bedankt voor meeleven en meezoeken’

In de verklaring via de organisatie Namens de Familie bedankt de familie alle mensen die de afgelopen dagen betrokken zijn geweest bij de zoektocht naar hun dochter, moeder en zus. ‘Politie en vele vrijwilligers hebben heel hard hun best gedaan haar te vinden. Ook kregen we veel lieve berichten van vrienden, kennissen en andere betrokkenen. We willen iedereen bedanken die meeleefde en meezocht. Voor deze steun zijn we ontzettend dankbaar.’