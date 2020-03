Familiebedrijf The Art of Living viert jubileum met topdesigners

EERSEL - Het glossy woon- en lifestylemagazine The Art of Living wordt al twintig jaar vanuit Eersel gemaakt. Oprichter en uitgever Toon Thijssen vormt de laatste jaren samen met zijn twee zoons Mike en Jim de directie. Een echt familiebedrijf.

Toon Thijssen was al jaren actief in de uitgeversbranche toen hij in 2000 een villa met kantoor ging bouwen in Eersel. Voor de bouw en inrichting reisde hij stad en land af en raadpleegde vele bladen op zoek naar ideeën en producten. Dit bracht hem er toe om zelf een blad uit te geven waarin alles op het gebied van wonen en interieur wordt samengebracht en gepresenteerd. ,,Er was een grote keuze in woonbladen, maar nog niet in het luxe segment. Voor deze doelgroep was dit magazine bedoeld”, zegt Thijssen.”

Het woon en lifestyle-element werd uitgebreid met aandacht voor tuinarchitectuur en zijn eigen interesses: kunst, cultuur, design en mooie auto’s. Het magazine verschijnt in Nederland (vijf keer per jaar) en in België (vier keer). Inmiddels zitten zoons Mike en Jim ook in de directie.

Digitaal steeds belangrijker

Mike Thijssen: ,,Jim en ik hebben vooral de digitale tak opgezet en het event, de woonbeurs. Digitaal wordt steeds belangrijker. Op jaarbasis worden circa honderdvijftig woonreportages in samenwerking met ruim driehonderd architecten en designers in het magazine gepubliceerd en toegevoegd op ons digitale platform. Via de website hebben we circa een miljoen unieke bezoekers per jaar.”

Mike is verantwoordelijk voor sales en marketing, Jim stuurt de redactie aan met een pool van externe journalisten en fotografen en regelt de interne zaken. In totaal werken er twintig mensen en dat worden er naar verwachting nog meer.

Binnenkijken in luxe huizen

Het magazine heeft een landelijke verspreiding via onder andere de sterrenrestaurants, autoshowrooms, golfbanen, makelaars en is te koop in de tijdschriftenhandel. Mike: ,,Het magazine is natuurlijk niet alleen voor de doelgroep, maar is vaak een inspiratiebron voor iedereen. Wie wil er nu niet binnenkijken in luxe huizen.”