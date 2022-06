HOOGELOON - De spreekwoordelijke mussen vallen deze dagen van het dak en de meeste mountainbikers hebben de fiets in de winterstalling geparkeerd. Wat bezielt fanfare Wilhelmina in Hoogeloon dan om op zondag 26 juni een tocht voor mountainbikers te organiseren?

René Claassen heeft het antwoord paraat. ,,De natuur is in deze periode op zijn mooist. Alles is frisgroen en groeit en bloeit. De bossen en velden hebben een geweldige uitstraling en de aangename temperatuur is mooi meegenomen. Het voelt als een uitdaging om juist midden in het stille mountainbikseizoen zo’n tocht te organiseren. Want niet alle MTB-ers stappen in de zomermaanden op de racefiets. We denken dat het juist leuk is om in de zomer de mountainbike weer voor de dag te halen.”

Quote Om de sfeer rond de kermis op te krikken, vonden we het een goed idee om de muzikale activitei­ten op zondag in de tent te combineren met een kermis­tocht Noud Castelijns

Claassen is samen met Noud Castelijns als fanfarelid gevraagd om de organisatie van deze activiteit op te pakken. Castelijns: ,,Traditioneel exploiteert fanfare Wilhelmina tijdens Hoogeloon kermis een tent op het kerkplein. Om die tent ten volle te benutten en de sfeer rond de kermis op te krikken, vonden we het een goed idee om de muzikale activiteiten op zondag in de tent te combineren met een kermistocht.”

Beide fanfareleden nemen regelmatig deel aan mountainbiketochten en hebben samen de trajecten uitgezet. De tocht is geschikt voor zowel de ervaren als de ongeoefende fietser en voert over afstanden van 35, 45 en 55 km, allemaal in een straal van 15 km rond Hoogeloon. Halverwege is er voor de deelnemers een rustplaats met koek, fruit en drank.

Quote De routes gaan niet over de gebruike­lij­ke paden. Het is een moeilijke puzzel geworden Noud Castelijns

Volgens Castelijns is het een pittige tocht. ,,De routes gaan niet over de gebruikelijke paden. Het is een moeilijke puzzel geworden. Er zitten ongemaaide stukken bij met uitdagend bochtenwerk en hindernissen langs sloten. De routes staan met pijlen aangegeven en uiteraard doen we een beroep op leden van de fanfare voor het beveiligen van de oversteekplaatsen en het verzorgen van de fietsers op de rustplaats.”

Kermisattractie voor gratis biertje

Claassen is blij met de deelname van Rob Bolte. ,,Deze fanatieke MTB-er is eigenaar van Robbies Tuinmeubelen en neemt een deel van de organisatiekosten voor zijn rekening. Na afloop trakteert hij de deelnemers op een broodje frikandel. Aan het einde van de tocht hebben we nog een speciale kermisattractie waarbij de deelnemers een gratis biertje kunnen bemachtigen. We hopen dat het uiteindelijk resulteert in een soort van gezellige ‘après-fietsparty’ in de kermistent.”

De deelnemers aan de Loonse Kermistocht kunnen op zondag 26 juni starten tussen 8.30 en 10.30 uur. Start en finish liggen bij de kermistent op het kerkplein in de Hoofdstraat in Hoogeloon. De inschrijving kost 5 euro.