Feestelijke officiële heropening Valentinuskapel Westerhoven

Paperclip festival laat Janneke en Danny trouwen op het water

EERSEL - Liefde is… was dit jaar het thema van het Paperclip festival, dat zaterdag plaatsvond op het E3 strand in Eersel. En dat was te zien aan alles: de kleuren, de hartjes, de teksten - en het koppel dat elkaar vlak voor aanvang het jawoord gaf.

28 augustus