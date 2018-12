Feestje rondom 15-jarige kerststal in Vessem

Wisselin­gen in de horeca rond de Markt in Oirschot

11:48 OIRSCHOT - Carla Smulders, eigenaresse van Grand Café Palacio aan de Markt, verlaat na zesentwintig jaar de Oirschotse horeca. Het grand café is ter overname aangeboden. Zij was eerder eigenaresse van bistro De Oude Smidse aan de Rijkesluisstraat en daarvoor van Café De Verandering in Hilvarenbeek.