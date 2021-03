Feestje voor Kempen Specials: Leuke dingen voor kinderen met autisme

EERSEL - Voor de bestuurders en alle overige betrokkenen bij de stichting Kempen Specials in Eersel kan dinsdag de vlag in top. De organisatie die activiteiten en leuke dingen op poten zet voor kinderen met autisme, bestaat die dag exact tien jaar. ,,Ontspanning is belangrijk”, aldus voorzitter Corrie Driessen.

Een kind met autisme heeft moeite om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Dat weten voorzitter Corrie Driessen, secretaris Marleen Portegies en penningmeester Sue van der Heijden van hun eigen zonen en dochter. ,,Dat is op zich al lastig, maar dan ben je ook niet op je gemak als je de poging waagt", zegt Portegies.

Driessen en Portegies stonden destijds aan de wieg van het initiatief. Er was nog niks dergelijks en dus deden ze het zelf. ,,We dachten: we kunnen gaan zitten wachten tot iemand ermee begint, maar dan kunnen we er net zo goed zelf mee starten", zegt Driessen. Ze kregen steun van GGz De Boei in Eersel waar de activiteiten ook plaatsvinden.

Wandklimmen en houtbewerking

Veel van de jeugd waar ze ooit mee van start gingen, vormt nu nog een vriendengroep van jongeren. Daarnaast is een nieuwe groep opgericht van kinderen van acht tot twaalf. De deelnemers komen vooral uit de Kempen, maar soms ook daarbuiten, zoals Eindhoven, Valkenswaard en Best. De activiteitenlijst is lang en varieert van samen koken, zwemmen of naar de bioscoop gaan, tot spelletjes doen, maar ook wandklimmen, lasergamen, houtbewerking of graffiti spuiten.

Het is niet zo dat alles aangereikt wordt. ,,Ze hebben zelf ook inbreng, graag zelfs", zegt Portegies. ,,Ze moeten het leuk vinden en het moet ook betaalbaar zijn. Het leuke is dat ze elkaar naast die vaste ontmoetingen ook opzoeken. Ze spreken af of gaan samen wandelen.” Van der Heijden vult aan: ,,Dat is ook ons doel. Dat ze er vriendschap aan overhouden.”

Quote Ze zijn supersoci­aal, maar ze vragen om structuur.” Marleen Portegies , Stichting Kempen Specials

Belangrijk is dat de deelnemers zich veilig voelen en bovendien: Ze zijn niet verplicht om mee te doen. Meestal komen er per activiteit zes tot tien kinderen of jongeren. In al die jaren hebben zo'n honderd deelnemers van de stichting gebruik gemaakt of doen dat nog. Van der Heijden: ,,Het beeld is vaak dat een kind met autisme alleen wil zijn.” Portegies: ,,Dat klopt niet, ze zijn supersociaal. Maar ze vragen om structuur. In hun brein werkt dat wat anders.”