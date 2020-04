Festival Dominator stelt start kaartverkoop uit

Star Rostam uit Middel­beers helpt noodlijden­de gezinnen in Noord-Irak

9:12 MIDDELBEERS - Even baalde Star Rostam (25) dat hij tijdens een bezoekje aan zijn zus en haar familie onverwacht vast kwam te zitten in Erbil in Iraaks-Koerdistan, vanwege een complete lockdown. Nu is hij blij dat hij noodlijdende gezinnen kan helpen. Dankzij zijn Stichting Star kunnen nu al 98 gezinnen een paar weken vooruit.