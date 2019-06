Festivalkoeling voor varkens

Zwarte Ford rijdt door na aanrijding met wielrenner in Middel­beers

28 juni MIDDELBEERS - Aan de Hillestraat in Middelbeers heeft vrijdagmiddag rond 13.55 uur een ongeval plaatsgevonden, waarbij een zwarte Ford was betrokken. De auto is doorgereden na een aanrijding met een wielrenner. De politie is naar de auto op zoek.