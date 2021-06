Fiets4daagse Lage Mierde gaat door, wel met nieuwe starttijden

De 26ste editie beleeft met deze veranderingen een geheel nieuwe start. Kon er bij voorgaande edities gestart worden tussen 12.00 en 18.30 uur, deze keer is de starttijd tussen 11.00 en 14.30 uur. De eindtijd om af te melden is ook vervroegd: van 22.00 naar 20.00 uur.

De start is elke dag op het Dorpsplein in Lage Mierde en de routes zijn met pijlen aangegeven. Vier dagen fietsen kan voor acht euro, maar per dag inschrijven is ook mogelijk. Onderweg wordt elke dag een controlepost gepasseerd, daar is ook de mogelijkheid om een rustpauze in te lassen.