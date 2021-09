Fiets4daagse Lage Mierde: ‘Hier wordt je band al geplakt als je nog maar net lek rijdt’

LAGE MIERDE – Een auto met twee fietsen achterop parkeert op het Dorpsplein in Lage Mierde en twee senioren stappen uit. Met de start van de fiets4daagse Lage Mierde komt er een einde aan anderhalf jaar stilzitten. Op de eerste dag gingen er al enkele honderden deelnemers van start en ze kwamen van heinde en verre naar de start op het Dorpsplein in Lage Mierde.

,,Het is vooral de mooie groene omgeving die ons trekt”, zegt mevrouw Groenewegen uit het Westland. ,,We moesten anderhalf uur rijden om hier te komen, maar vanaf de eerste dag doen we alles vanuit de camping hier vlakbij.”

,,Het is erg fijn om er weer op uit te gaan”, vult haar vriendin mevrouw Van Ruijven aan. ,,Vrienden van ons stonden jaren terug op een camping in Lage Mierde en zij vertelden over de mooie fietspaden in deze omgeving. Ze vertelden over een gastvrij volk waar je fietsband al door omstanders wordt geplakt als je nog maar net lek rijdt. Wij willen dat nu zelf ook ervaren, daarom gaan we met drie stellen op stap.”

Voorpret

Als ook de familie Broch is gearriveerd wordt eerst de tocht voorbesproken op het terras van café Bojos aan het Dorpsplein. Met de tafeltjes op ruime afstand van elkaar vindt hier de voorpret plaats en stijgt de verwachting. Zodra ze opstaan om hun fietsen te pakken - zonder uitzondering een e-bike - gaan ze langs bij een van de twee inschrijftafeltjes waar ze de route uitgereikt krijgen. Henk van den Berg die daar zit is net het aantal gestarte deelnemers aan het tellen. ,,211 in de eerste 45 minuten”, stelt hij vast. ,,De deelnemers hebben tot 14.30 uur de tijd om van start te gaan en omdat iedereen zijn eigen tijdstip kiest, is er ook onderweg voldoende gelegenheid om onderling afstand te houden.”

Zodra de zes Westlanders hun route in handen hebben, kijken ze eerst naar het aantal kilometers. Met 31 valt dat mee. ,,Maar elke dag is de route met zo’n 28 kilometer uit te breiden, die borden staan weer met een andere kleur aangegeven”, legt Van den Berg uit. ,,Voorgaande jaren was de uitbreiding slechts 10 kilometer, maar we merken dat door de e-bikes, waar de meeste senioren op rijden, het bereik groter is geworden.”

De deelnemers rijden nog tot en met vrijdag hun routes, elke dag kan er gestart worden tussen 11.00 en 14.30 uur (deelname kan ook per dag). Wie de vier dagen volbrengt sluit af met een mooie medaille. ,,Daar heb ik er al meerdere van”, zegt de heer Verhoeven uit Koewacht (Zeeland). Toon van Eijk uit Reusel die achter hem staat knikt bevestigend, dat geldt ook voor hem. ,,Ik heb ook al de grotere herinneringsmedaille die ik kreeg na vijf deelnames”, zegt hij.