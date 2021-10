Fietsen over militair oefenterrein en langs vleermuizentoren; plannen voor fietskronkels in Kempen

KEMPEN - Fietskronkelen op de Oirschotse Heide of bij de beoogde vleermuizentoren bij Einderheide in Riethoven. Het zijn enkele genoemde plekken voor de nog aan te leggen kronkelende fietspaden.

Afgelopen zomer kwamen de vijf Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot al naar buiten over hun gezamenlijke initiatief voor het fietskronkelen. Nu is er meer duidelijk over een aantal mogelijke locaties voor de kronkelende fietspaden op bijzondere locaties.

Militair oefenterrein

In de gemeente Oirschot wordt de komende jaren gewerkt aan de herontwikkeling van het militair oefenterrein op de Oirschotse Heide. Daarbij is ook een kronkelend fietspad door het heidegebied opgenomen. De fietskronkel moet het gebied toegankelijker maken en plekken met cultuurhistorische waarde met elkaar verbinden.

De gemeente Oirschot wil een fietskronkel aanleggen bij het historisch legerkamp Willem I op de Oirschotse Heide. Het legerkamp wordt een rijksmonument.

Het fietspad doorkruist het gebied aan de noordzijde en loopt langs verschillende erfgoedlocaties. Zo wordt onder andere de Loopgraaf voor de Vrede aangedaan, maar ook de resten van het historisch legerkamp Willem I uit de periode 1832-1834, en de verdwenen watermolen de Muystermolen die wordt hersteld. Het legerkamp wordt een rijksmonument laat de Oirschotse wethouder Piet Machielsen weten.

Vleermuizentoren

In de gemeente Bergeijk is het idee ontstaan om een fietskronkel aan te leggen bij de beoogde vleermuizentoren bij Einderheide. Het snelfietspad van Riethoven naar Veldhoven komt in de buurt van de toren, waardoor er een lus is te maken. Om de directe omgeving verder aan te kleden worden houtstapels geplaatst waar fietsers onderdoor fietsen om bij de toren te komen.

Artist's impression van de nieuwe uitkijk-en vleermuizentoren in bosgebied Einderheide in Riethoven.

De gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden zijn nog niet zo concreet. Eersel noemt wel de beek De Run als locatie. Het fietspad kan dan meanderen langs het water, maar daar moet nog verder vorm aan worden gegeven. Andere genoemde ideeën voor de lange termijn zijn een kronkel door de kerk in Steensel en een kronkelende fietsbrug.

Kronkelen in de Kempen: door de kerk.

Grensbeleving

Bladel denkt aan de Cartierheide en in Reusel wordt gekeken naar enkele plekken in het zuiden van het dorp. Mogelijk kan er gekronkeld gaan worden om en over de cirkels bij Natuurpoort de Brandtoren of om grenspalen heen, bijvoorbeeld in combinatie met de bunkers in Arendonk en het oude grenskantoor.

Sommige ideeën kunnen op korte termijn worden gerealiseerd, andere plannen hebben meer tijd nodig. Ook moeten de plannen nog door de verschillende gemeenteraden worden goedgekeurd.

Volgend jaar kronkelen in alle Kempengemeenten

Mochten die instemmen en er per 1 januari geld beschikbaar komen dan kan het volgens de Eerselse wethouder Leon Kox, de woordvoerder namens de vijf gemeenten, snel gaan. ,,We willen werk met werk maken, maar het plan is dat we volgend jaar al in iedere Kempengemeente kunnen kronkelen. Dit is pas het begin, we kunnen het daarna verder uitbreiden.’’

Kronkelen in de Kempen: boven het water