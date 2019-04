Fietser bedreigd met mes, geslagen en beroofd van horloge in Oirschot

Popmu­ziekspek­ta­kel Kempenses­sie in Steensel staat weer als een huis

11:00 STEENSEL - Wie Steensel en april zegt, zegt Kempensessie, zondag al voor de 41-ste keer. In De Höllekes leverde de samenwerking tussen het gemeenschapshuis en muziekcentrum JAM uit Eersel weer veel muzikaal vertier op. Van de middag tot middernacht kreeg Steensel muziek en gezelligheid over zich uitgestrooid. In de geluidsarme zaal van het gemeenschapshuis de pittige muziek en in de tent de meer luchtige klanken. De podiumbezetting is er gemêleerd, wat ook terug te zien is in de keur van bezoekers: van jong tot oud en van doorgewinterde muziekliefhebber tot de gelegenheid luisteraar.