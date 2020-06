Fietser en voetganger moeten meer de ruimte krijgen in Eersel

Deze voornemens van de gemeente staan beschreven in de nieuwe Verkeersvisie. Volledig autovrij maken van de Markt is geen optie volgens Eersel, omdat het centrum voor de vele bezoekers en personeel uit omliggende gemeenten goed bereikbaar moet blijven. De auto moet wel meer ‘te gast’ worden in het centrum, zo meent de gemeente. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe dit vormgegeven kan worden.

Trottoirs

De komende jaren dient de balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid centraal te staan in het verkeersbeleid, zo schrijft het college van B & W in de visie. Zo is de gemeente van plan de kwaliteit van trottoirs verbeteren, en meer oversteekpunten over doorgaande wegen door de dorpen te realiseren. Veel paden zijn onveilig voor voetgangers door opstuwing van boomwortels of omdat die te smal zijn.

De fietser moet eveneens meer de ruimte krijgen in het verkeer. Eersel wil ontbrekende fietsverbindingen-zoals tussen Steensel en Bergeijk/Riethoven- gaan aanleggen of bestaande verbindingen een upgrade geven. Het smalle paadje vanuit camping Ter Spegelt naar Postel is een voorbeeld van een fietspad dat volgens het college mogelijk toe is aan verbetering.

Fietsviaduct A67

Een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en dorpskernen verdient volgens de gemeente ook meer aandacht. Daarvoor zouden regionale mobiliteitsknooppunten ontwikkeld moeten worden. Een voorbeeld daarvan zijn bushaltes die beter op bedrijventerreinen Haagdoorn en Meerheide aangesloten worden, bijvoorbeeld door die te voorzien van deelfietsen en -auto’s. Ook een fietsviaduct onder/over de A67 is een optie.