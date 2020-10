Fietser naar het ziekenhuis na botsing met auto in Knegsel

Geen dagbeste­ding in de buurt breekt cliënten Reusel op

16 oktober REUSEL - De cliënten van woongroep De Toekomst in Reusel, hebben al een half jaar geen passende dagbesteding dicht bij huis en de ouders luiden de noodklok. Jan Adams, voorzitter van stichting De Toekomst, pleitte afgelopen week nog bij de gemeentelijke commissie om ruimte en middelen voor dagbesteding mee te nemen in de plannen voor de nieuwe Kei in Reusel.