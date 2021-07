Fietsers klagen over voetgangersviaduct aan Bosweg in Riethoven

Bijna Thuis Huis Oirschot viert 5-jarig jubileum: ‘‘Er zijn’ is het belang­rijkst’

20 juli OIRSCHOT - ,,Ons Bijna Thuis Huis moet als thuis voelen voor onze gasten. Mensen die terminaal zijn, brengen hier hun laatste maanden, weken of dagen in rust door”, vertelt Jan Koonings, voorzitter van Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot. Op 15 juli bestond het huis 5 jaar en vierden ze het jubileum kleinschalig. Het huis heeft in die jaren 63 gasten mogen ontvangen, van wie 37 uit Oirschot.