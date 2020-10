Fietsers krijgen sambal in het gezicht gespoten tussen Oostelbeers en Oirschot

Reusel-De Mierden pakt 2,75 miljoen euro uit reserves

2 oktober REUSEL-DE MIERDEN - Om de plannen voor de komende vier jaren te kunnen realiseren onttrekt Reusel-De Mierden 2,75 miljoen euro aan de reserves. Volgens de gemeente is het verantwoord spaargeld dat in betere tijden opzij is gezet, in te zetten in tijden dat het wat minder gaat. Op die manier kunnen belangrijke doelen toch verwezenlijkt worden.