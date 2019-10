Fietsersbond: op zoek naar contactpersoon in Eersel

EERSEL - De Fietsersbond wil contactpersonen in Eersel gaan werven die de kwaliteit van de fietspaden in deze gemeente in de gaten moeten houden. Aanleiding is een publicatie vorige maand in het ED waarin inwoner Rob Oostveen aan de bel trok over de slechte staat van de Eerselse fietswegen.

De Fietserbond heeft in 7 van de 21 gemeenten in de regio onderafdelingen met een organisatie die de kwaliteit van de fietsinfrastructuur monitort. In de gemeenten waar geen onderafdelingen zijn, is er een netwerk van vaste lokale contactpersonen die de Fietserbond op de hoogte houdt van de staat van de fietspaden. In Eersel ontbreekt het zowel aan een onderafdeling, als aan contactpersonen.

Feedback

Daar wil de Fietsersbond snel verandering in brengen. Eind oktober organiseert de afdeling Zuidoost-Brabant een bijeenkomst met plaatselijke Fietsersbond-leden. Het doel is om deze avond feedback van de leden te krijgen, zodat de organisatie beter weet wat er speelt op fietspadgebied in de gemeente. ,,Daarnaast hopen we dat er iemand zal opstaan die als vaste contactpersoon voor Eersel wil gaan functioneren,”aldus Marten Sikkens, secretaris van de afdeling Zuidoost-Brabant. Wanneer en waar de bijeenkomst precies zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Slechte kwaliteit

Aanleiding voor de avond is een ED-artikel waarin Eerselnaar Rob Oostveen de noodklok luidde over de kwaliteit van de Eerselse fietspaden. Die had kritiek op onder meer de ongelijke ondergrond van het fietspad tussen Eersel-Bergeijk, en de smalle fietspaden tussen Eersel-Postel en op de Cartierheide.