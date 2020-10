Fietsmaatjes in Riethoven om mensen uit hun isolement te halen

De werkgroep Fietsmaatjes van de dorpscoöperatie is druk met deze activiteit, die vooral kwetsbaren en ouderen uit hun isolement moet halen. Voorzitter Sander van Dooren: ,,We hebben ons bij Fietsmaatjes.nl aangesloten om via de app vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Overal staan duofietsen bij verzorgingshuizen, maar vaak staan die stil of ze hebben slappe banden. Sinds deze maand hebben we een leenfiets die we ook nog in november mogen gebruiken.”

Vanaf 1 maart zijn de eigen twee fietsen met elk een prijskaartje van om en nabij de tienduizend euro beschikbaar voor de gasten en hun vrijwilligers. Deze zijn uitgerust met elektrische ondersteuning, coronascherm, spiegels, een draaibare stoel en een extra accu. Subsidieaanvragen hiervoor zijn her en der ingediend. Secretaris Jack Spanbroek: ,,Er is een werkgroep vanuit Meer Riethoven samengesteld die dit op touw heeft gezet. We hebben ruim twintig vrijwilligers; mensen die het leuk vinden om mindervalide inwoners rond te fietsen.”

Allerlei leeftijden

Coördinator vrijwilligers Karolien Manders vertelt dat vrijwilligers van allerlei leeftijden zich hebben gemeld. ,,We hebben nu Joyce Sanders, Moniek van den Broek, Peter van der Mierden en natuurlijk Jan Habraken.” Die komt zojuist deze vrijdagmiddag achterom gefietst met gast Piet Jansen bij de boerderijwoning van Sander van Dooren. ,,Het is fijn dat je ergens kunt komen. Ik heb hier jarenlang gefietst. Ik woon in de Schoolstraat. Ik fietste hier elke avond een rondje”, vertelt Piet Jansen.

Vrijwilliger Jan Habraken kijkt ondertussen naar de accu. Die blijkt inmiddels leeg te zijn, omdat deze vrijdagochtend ook al met deze fiets een rondje werd gemaakt. Daarom heeft Meer Riethoven ook twee accu’s, want het opladen duurt al gauw zeven uur. Manders: ,,De gasten worden vooral benaderd door dorpsondersteuner Janny Stevens, door de bezoekgroep – een groep vrijwilligers die regelmatig eenzame ouderen en hulpbehoevenden bezoekt – en natuurlijk via mond tot mondreclame in het dorp.” Van Dooren: ,,We willen mensen uit de eenzaamheid halen. Het is fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn. We maken zo een snelle start.”