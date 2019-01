Fietsroute moet toeristen in de Kempen verleiden de grens over te trekken

KEMPEN - Ondernemers, Toerisme Informatie Punten (in de Kempengemeenten) en VVV’s (in Belgische gemeenten) werken samen aan een fietsroute die de Belgische en Brabantse Kempen met elkaar verbinden aan de hand van uitkijktorens. Al fietsend moeten toeristen verleid worden om de grens over te gaan.

’S middags wandelen over de zandvlakte van de Sahara in het Belgische Lommel, ’s avonds een vorkje prikken in Eersel? Het is voor veel toeristen in de Kempen nog geen vanzelfsprekend dagje uit, terwijl beide plaatsen toch maar zo’n zeventien kilometer uit elkaar liggen en behoren tot hetzelfde gebied (de Kempen).

Grensoverschrijdend

De VVV’s van gemeenten in de Belgische Kempen (Retie, Dessel, Mol, Lommel en Balen), de Toerisme Informatie Punten (TIP’s) van vier Brabantse Kempengemeenten (Eersel, Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden) én ondernemers hebben daarom de handen ineen geslagen om een gezamenlijke fietsroute te ontwikkelen. Dat grensoverschrijdende fietsnetwerk moet toeristen de kans geven de ,,gehele Kempen te beleven,”aldus Henk van de Klundert, voorzitter van Land van de Brabantse Kempen (organisatie waarin ondernemers en TIP’s verenigd zijn).

Uitkijktorens

De route wordt tussen 140 en 150 kilometer lang en zal langs alle highlights van de Kempen voeren, zoals de Markt in Eersel en de Abdij van Postel. De fietspaden worden met elkaar verbonden door diverse bekende uitkijktorens in de regio, zoals de Sas4-Toren in Dessel en de Brandtoren in Reusel. Ook kunnen er voor de route nog nieuwe torens worden gerealiseerd. ,,Bijvoorbeeld bij de Cartierheide,”aldus Van de Klundert.

Invullen