Fietsroutes en gastvrijheid moeten meer toeristen trekken naar de Kempen

BERGEIJK - Groen en rust, dat is wat de toerist in de Kempen kan vinden. Maar dat is niet genoeg om meer bezoekers naar deze regio te trekken, denken de Kempengemeenten. Ze willen nu meer gaan inzetten op promotie van innovatieve en thematische fiets-en wandelroutes.

Daarnaast moeten de Kempische dorpen vaker een belangrijke troef gaan inzetten waarmee zij zich onderscheiden van andere bosrijke gebieden in Nederland: de bourgondische en gastvrije inborst van hun inwoners en ondernemers. Dat staat in het nieuwe uitvoeringsprogramma van de vijf Kempengemeenten (Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel).

Fietscafés

Daarmee geven deze gemeenten een vervolg aan een missie die al een aantal jaar geleden is ingezet: het beter op de kaart zetten van de Kempen als toeristische regio. Doel is om meer bezoekers naar dit gebied te trekken - ook uit het buitenland - en hen meer te laten besteden.

Toeristen en dagjesmensen moeten verleid worden met ‘verrassende en innovatieve fiets-wandel- en ruiterroutes’ en zogenaamde ‘fietscafés’. Een voorbeeld zijn de kronkelende fietspaden (Fietskronkels) die bijvoorbeeld over water of door mooie natuurgebieden gaan: een aantal gemeenten is daarmee al aan de slag gegaan.

Legende van Zwarte Kaat

De bedoeling is ook om die recreatieve routes vaker te verbinden aan verhalen of thema’s die in de Kempen spelen, zoals de mythe van de dansende katten in Bergeijk en de legende van Zwarte Kaat in Bladel.

Ook willen de vijf gemeenten meer inzicht krijgen in het soort mensen dat de Kempen bezoekt, en welke leefstijl zij hebben, zodat het toeristische aanbod daar beter op ingesteld kan worden. Er liggen in ieder geval nog kansen in het ontwikkelen van actieve dagjes uit of vrijetijdsactiviteiten in de Kempen, zo concluderen de colleges van de Kempengemeenten.

De Kempische gemeenteraden besluiten in de komende weken of zij akkoord gaan met het uitvoeringsprogramma. De gemeente Oirschot doet mee op projectbasis. De Bergeijkse fracties bespraken de plannen dinsdag al in de commissievergadering.