Fietsvierdaagse Bladel van start: ‘Gelukkig iets dat nog wel door gaat’

Rond tien uur hadden zich al 255 fietsers aangemeld. Dorscheidt gaat er van uit dat het uiteindelijk aantal tussen de 300 à 400 komt te liggen. Het evenement wordt ondersteund door zo'n dertig vrijwilligers.

Uit heel het land

Veel inwoners uit de Kempen doen mee, maar jaar op jaar neemt het aantal tijdelijke campinggasten in Kempen dat meedoet, ook toe. ,,Sommigen komen voor de vierdaagse speciaal naar de Kempen", zegt Dorscheidt. ,,Die bellen om te vragen of het wel doorging. We hebben mensen uit heel het land hier fietsen.”

Startpunt is elke dag bij café 't Nekkermenneke in Bladel. ,,We houden ons aan de coronavoorschriften. 't Nekkermenneke heeft een mooi groot terras.” De deelnemers behoren tot de oudere leeftijdsgroep. ,,Voorheen kreeg we nog wel eens commentaar dat ze een route aan de lange kant vonden. Maar met die elektrische fietsen van tegenwoordig is dat geen enkel punt meer. Negentig procent van de mensen die meedoen, heeft er een bij zich. Zo fiets je wel lekker door.”

Goed bekend

Ton en Ine de Beijer komen net van de stempelpost bij boscafé Krek wak wou in Hooge Mierde. De twee Reuselnaren doen voor de eerste keer mee. ,,Mijn collega zit in de organisatie. Die vroeg of we ook een keer mee wilden doen”, zegt Ine de Beijer.

Iedere deelnemer krijgt uitgebreid route-aanwijzingen mee, maar de twee hadden al snel gezien waar ze langs zouden komen. ,,We zijn hier natuurlijk goed bekend.”

Ad en Phil van Rooij, broer en zus, vormen samen de stempelaars van dienst bij Krek wak wou. Hij doet dat al veertig jaar, zij de afgelopen vijf jaar. Dat vinden ze gezellig. ,,Het is leuk al die mensen te zien", zegt Phil van Rooij. ,,We kennen er veel. Vaak zie je dezelfden weer meedoen.”

Er loopt zelden iets mis. De hele route is met pijlen uitgezet. ,,We hebben meegemaakt dat iemand een enkele keer een pijl mist", zegt ze. ,,Dan merk je vanzelf dat er iets niet goed is.” De stempelpost zit altijd bij een restaurant. ,,De meeste deelnemers zijn enthousiast. Het is ook goed te hebben om een half uurtje op het terras te zitten.”