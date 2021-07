Fijn voor scholieren en minder sluipverkeer: verbinding Bergeijk-Eersel volgende week open

BERGEIJK - De aanleg van de rotonde Boevenheuvel/N397 is vertraagd doordat een persriool van Waterschap De Dommel moet worden verlegd. Daar was bij het ontwerp van deze rotonde geen rekening mee gehouden.

Dit vertelde wethouder Mathijs Kuijken dinsdag tijdens een informatieavond over het fietspad Eerselsedijk. De verbinding Eersel-Bergeijk via Stokkelen/Eerselsedijk gaat vrijdag 30 juli weer open. Ook de ovatonde onder de Diepveldenweg gaat dan open, zodat het fietsverkeer van en naar Bergeijk daar gebruik van kan maken. Doordat de aanleg van de rotonde van de Diepveldenweg met de N397 is vertraagd, kan deze weg pas eind december worden opengesteld.

Alternatief materiaal

Doordat de materialen voor het persriool niet binnen een jaar geleverd kunnen worden door een tekort aan materialen wereldwijd als gevolg van de coronacrisis, is uiteindelijk door het waterschap gekozen voor alternatief materiaal. Deze vertraging zorgt ervoor dat de Diepveldenweg nu net voor de kerst klaar kan zijn.

Eigenlijk zou de Diepveldenweg en daarmee ook deze rotonde volgende week vrijdag worden geopend. Wethouder Kuijken zei dat in elk geval de Eerselsedijk in Bergeijk volgende week vrijdag opengaat. ,,Of dat ook geldt voor de rest is aan de gemeente Eersel’’, zo zei hij dinsdagavond. Hij had woensdag goed overleg met zijn Eerselse collegawethouder hierover. Uit dat gesprek kwam naar voren dat beide gemeenten blij zijn dat de verbinding Bergeijk-Eersel weer opengaat.

Quote We hopen dat daarmee een einde komt aan het ongewenst sluipver­keer.’’ Steven Kraaijeveld, Gemeente Eersel

Wethouder Mathijs Kuijken zegt desgevraagd dat hierdoor ‘een veilige fietsverbinding voor de middelbare schooljeugd naar Eersel klaar is’. De Eerselse wethouder Steven Kraaijeveld: ,,We hopen dat daarmee een einde komt aan het ongewenst sluipverkeer.’’

De brug over de Run heeft een nieuw wegdek gekregen en de Berkterbeemden en de Stökskesweg in Bergeijk hebben een tractorsluis gekregen zodat deze wegen alleen nog voor tractoren en fiets- en wandelverkeer open zijn. In Eersel zijn verhoogde kruisingsvlakken aangelegd op de kruispunten met Lage Heide, De Plaatse en Broekstraat/Hazenstraat.

Dodelijke ongelukken

Een kijkje bij de huidige koude oversteek Boevenheuvel/N397/Heuvelweg , die jarenlang uitermate gevaarlijk werd bevonden, laat zien dat daar van enige bouwactiviteit voor de aanleg van een rotonde nog geen sprake is. Doordat er enkele dodelijke verkeersongelukken zijn gebeurd werd enige jaren geleden besloten om deze oversteek van een zogenoemde bussluis te voorzien, zodat alleen nog landbouwverkeer en fietsers van deze oversteek gebruik kunnen maken. Met de komst van een rotonde die de pas aangelegde Diepveldenweg vanuit bedrijventerrein De Waterlaat verbindt met de N397 komt daaraan een einde.