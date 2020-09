File op A58 bij Moergestel opgelost

Politie botst met scooter­jeugd Bergeijk; agenten pikken online scheldpar­tij­en niet

31 augustus BERGEIJK - Het is tot een harde confrontatie gekomen tussen Bergeijkse scooterjongeren en de politie. Niet op straat, maar op sociale media. Grove beledigingen zijn voor de politie reden om tot opsporing en vervolging over te gaan. De jongeren zouden met hun gescheur en gevaarlijke capriolen al vele maanden voor overlast zorgen in het dorp. Afgelopen week greep de politie in en werden 9 scooters in beslag genomen. Daarna ging het online helemaal los.