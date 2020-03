Filmpje van verlaten Eersel tijdens coronacrisis gaat viral: ‘We willen iedereen een hart onder de riem steken’

Met hun bedrijf maken de twee vrienden video's voor opdrachtgevers, van bedrijven tot aan bruiloften. Die opdrachten vinden vaak buiten de deur plaats. Vanwege alle corona maatregelen kunnen die daardoor vaak geen doorgang vinden. Kevin: ,,Het enige dat we nu nog op kantoor kunnen doen, is monteren. Dat begon na een aantal dagen te knagen. Als videograaf wil je toch naar buiten, doen waar we goed in zijn.”

Niet alles vertegenwoordigen

Dat is begrijpelijk. Wie de beelden ziet, is er even stil van. De shots van de dorpen uit de gemeenten met daarop de parels spreken boekdelen: ze zijn compleet uitgestorven. ,,We kregen veel berichtjes met de vraag waarom andere ‘parels’ er niet op staan. We hadden er nog zoveel meer aan kunnen toevoegen, maar we kunnen niet alles vertegenwoordigen. We laten het hierbij. Uit andere dorpen kregen we van inwoners ook al de vraag of we zoiets voor hen kunnen maken. Dat gaan we niet doen, dan verliest het zijn waarde.”