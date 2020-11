Financiële stimulans voor stoppende winkeliers buiten centrum Bergeijk

BERGEIJK - De gemeente wil meer winkeliers buiten het centrale winkelgebied van Bergeijk bewegen te stoppen met hun zaak. Het college stelt voor de subsidieregeling die daarvoor in het leven is geroepen te verlengen.

Het aantal winkelmeters in aanloopstraten moet volgens Bergeijk naar beneden, zodat klanten en winkelbedrijven hun vizier in de toekomst vooral richten op het centrale winkelgebied bij ‘t Hof.

Winkeliers buiten het centrum die twijfelen over de toekomst van hun pand kunnen sinds twee jaar een beroep doen op een Transformatiefonds. Zij kunnen tot een maximum van 5000 euro ontvangen. Met deze subsidie kunnen ondernemers onderzoek naar een mogelijke nieuwe bestemming voor hun pand financieren.

‘Tegengaan versnippering van winkels’

De gemeente heeft nu nog zo’n 21.000 euro in de pot zitten, aldus wethouder Stef Luijten. Het college wil deze subsidieregeling tot einde 2022 verlengen, zodat meer ondernemers ervan kunnen profiteren.

Luijten gelooft dat het een goede strategie is om versnippering van winkels in Bergeijk tegen te gaan. Winkels moeten dichtbij elkaar liggen om te kunnen overleven, denkt hij. ,,Als je naar de bakker gaat, moet je makkelijk ook even naar de slager kunnen lopen in de buurt. Mensen gaan niet snel meer apart ergens naartoe voor één winkel.” Dit doel is ook opgenomen in de centrumvisie van de gemeente.

‘Ondernemers denken niet aan stoppen of verhuizen’

Na een aarzelende start in 2019 begon de belangstelling voor het fonds afgelopen jaar te groeien. Er werd in deze periode twee keer gebruikgemaakt van het fonds door winkeliers. Een voorbeeld is de voormalige apotheek in één van de aanloopstraten naar het centrum, de Burgemeester Magneestraat. Daar koos de eigenaar ervoor de winkelbestemming van dit plan te wijzigen in een woonfunctie, de subsidie was daarbij een duwtje in de rug. In dit gebouw komen appartementen.

Rob van Woerkum, zelf winkelier in de Burgemeester Magneestraat en woordvoerder namens de ondernemers in die straat, verwacht dat er voorlopig niet veel deelnemers meer bij komen. ,,De ondernemers net buiten de kern hebben nog goedlopende winkels en genoeg ruimte, die denken niet aan stoppen of verhuizen. Maar als ze de deuren van hun winkel toch willen sluiten dan is het fijn dat er zo’n pot is.”