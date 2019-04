Finse artsen kijken hoe ze het in Bladel doen

Het was een spontane vraag tijdens een feestje. ,,Wie van ons heeft ervaring met gezondheidszorg in het buitenland?” Niemand, zo bleek. Reden voor oud-Bladelnaar Maarten de Vocht om acht Finse collega’s uit te nodigen om naar zijn geboorteplaats te komen en een kijkje te nemen bij de medische zorg in Nederland. ,,Iedereen was meteen enthousiast”, vertelt de Vocht in het restaurant van De Floriaan in Bladel, waar ze gisterochtend te gast waren.