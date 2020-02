Fleur is de duizendste inwoner van Netersel

De komst van Fleur is een mooie afsluiting van het jaar waarin Netersel het 800 jarige bestaan vierde en is ook meteen een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de kleinste kern van de gemeente Bladel.

Fleur is geboren op 28 december 2019 in het ziekenhuis in Veldhoven. Zij is de dochter van Dries Waalen en Ilse Waalen-Bruininx. De nieuwbakken vader heeft zijn roots in Netersel en is in Bergeijk werkzaam in de metaalsector. Ilse is voltijds moeder en zij heeft Dries zo’n vijf jaar geleden vanuit haar toenmalige woonplaats Reusel leren kennen.

Aan De Hoeve in Netersel hebben zij hun stekkie gevonden en toevalligerwijs hebben de jonge ouders van daaruit zicht op de ontwikkeling van een nieuwe Neterselse wijk.

Forse groei inwonersaantal Netersel

Daar hoopt Bladels burgemeester Remco Bosma medio mei zijn nieuwe woning te betrekken. Met een passend cadeau voor Fleur in de hand, bracht hij gistermiddag namens de gemeente Bladel de officiële felicitaties over aan de ouders van Fleur. ,,Netersel heeft de afgelopen twintig jaar een geleidelijke groei gekend met een relatief forse sprong tussen 2015 en 2019. In 2000 woonden hier 815 mensen en tussen 2015 en 2019 ging het van 885 naar 970 inwoners. Die groei zette in 2019 verder door en met de geboorte van Fleur op 28 december 2019 werd de mijlpaal van 1000 inwoners bereikt”, rekende Bosma de aanwezigen voor.

Fleur is het eerste kind van Dries en Ilse Waalen en volgens de moeder verliep de geboorte voorspoedig. Ook acht weken later gaat alles naar wens. ,,Fleur is weliswaar met een keizersnede geboren maar desondanks verliep het redelijk makkelijk. Ze woog bij de geboorte 2,6 kilo en nu zo’n acht weken later is ze ongeveer twee kilo aan gewicht gegroeid.”