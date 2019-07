Flex Campus Hapert krijgt vorm na lange aanloop

De bouw kende een lange aanloop. Al in 2012 gaf de gemeenteraad van Bladel groen licht voor een migrantenhotel aan De Wijer in Hapert. Daarna verdween het plan een tijdje in de ijskast om er pas eind 2015 weer uitgehaald te worden. In ietwat gewijzigde vorm, het logiesgebouw moest nu ruimte gaan bieden aan 240 personen in plaats van 150.