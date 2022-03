Flexcampus Hapert maakt zich op voor grote toevloed aan spullen voor Oekraïne: ‘We hebben de ruimte, de tijd en de contacten’

HAPERT - De Flexcampus in Hapert is er klaar voor. Iedereen die spullen voor Oekraïense vluchtelingen in Polen wil brengen, in goede staat, kan er terecht. Dat geldt ook voor diegenen die zelf elders acties organiseren. Directeur Roel van Heugten: ,,Wij zijn hier dag en nacht open, zeven dagen in de week. We hebben de ruimte, de mensen om dit in goede banen te leiden, de contacten in Polen en we brengen de spullen er ook naartoe.”

Op de campus wonen circa 140 Poolse arbeidsmigranten. De groep is zeer begaan met wat er nu in Polen en Oekraïne gebeurt. ,,Ze horen elke dag van hun familie in Polen hoe het er daar voorstaat. Ze worden gevraagd om allerlei spullen en ze helpen graag.”

Van Heugten wijst erop dat er in Polen normaal gesproken 2,5 miljoen Oekraïners werken. ,,Die verlaten in groten getale Polen om hun land te gaan verdedigen. Anderzijds komen er honderdduizenden Oekraïense moeders met kinderen als vluchteling naar Polen. Dat maakt allemaal grote indruk.”

De Polen in Hapert willen daarbij niet afzijdig blijven. Van Heugten heeft deze week meer dan duizend mails verstuurd naar bedrijven en relaties in de Kempengemeenten, maar ook naar alle bedrijfsverenigingen. De stroom begint nu op gang te komen. Wat voor spullen zijn nodig? ,,Ik zeg altijd: stel je maar voor dat je op de camping twee weken bivakkeert en je hebt niks. Als je wil helpen, vul dan bijvoorbeeld een stevige doos met eten in blikken en spullen voor persoonlijke hygiëne.” Hij zegt met nadruk geen geld te willen. ,,Daar zijn andere organisaties voor.”

De campus is onderdeel van Flex Metaal, dat een eigen kantoor heeft in Polen. ,,We maken daar deel uit van een systeem dat Polen in moeilijkheden ondersteunt. Daarvoor kunnen we gebruik maken van coaches. Diezelfde mensen worden nu ook ingezet in de opvang van vluchtelingen. We weten dus precies wat er nodig is, we brengen het er zelf naartoe en daarginds delen zij het uit.”

Pendeldienst naar Polen

Verder zijn er afspraken met een pendeldienst met busjes die normaal gesproken Polen naar hier halen en weer naar huis brengen. Die zijn niet altijd vol. Komende dagen rijden er twee busjes per dag die kant op met spullen van de Flexcampus. Ook worden er op de campus trucks gevuld die richting Polen gaan. De actie op de campus duurt in principe twee weken. ,,Daarna gaan we nog kijken of het nodig is. Zo ja, dan gaan we ermee door. Het is veel te triest wat er in Oost-Europa gebeurt. Dat spreekt veel mensen aan, zeker ook hier.”