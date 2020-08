Flinke subsidie voor huiskamer van Theater de Kattendans in Bergeijk

De subsidie is afkomstig van het Kickstart Cultuurfonds, waar onder meer de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds bij betrokken zijn. In totaal keert het fonds 1,2 miljoen euro uit aan 34 theaters. Het geld voor Theater de Kattendans wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd. ,,We hebben ons huiskamertheater al eerder gecreëerd”, zegt Floris. ,,Later bleek dat er een fonds was. Toen hebben we alsnog een aanvraag ingediend.” Met hulp van de subsidie en sponsoren werd de nieuwe opstelling kostenneutraal gerealiseerd. Floris: ,,De bijdrage is een enorme opsteker. Ook mentaal voor de medewerkers van het theater.”