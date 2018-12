Fonds voor ondernemers in Oirschot

In Oirschot is een speciaal fonds voor ondernemers in de maak. Over ruim een jaar, op 1 januari 2020, moet de nieuwe samenwerking van start gaan. Alle ondernemers, groot en klein, bundelen dan de krachten en leveren een financiële bijdrage voor projecten en investeringen.

De wens om meer samen op te trekken is vanuit de ondernemers zelf gekomen. Nu is ondernemend Oirschot nog te zeer een lappendeken. Er zijn in de gemeente liefst zeventien verschillende clubs en clubjes die op een of andere manier de belangen van ondernemers behartigen. Alleen de ondernemers van het Oirschotse centrum betalen reclamebelasting, waar gezamenlijke projecten mee gefinancierd worden. Maar ook bedrijven buiten het centrum of in de kernen Spoordonk en De Beerzen zien daarin toegevoegde waarde.

Visit Oirschot, waarin centrummanagement en VVV samenwerken, is de voorbereidingen gestart om te komen tot een algeheel Oirschots Ondernemersfonds. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt. Intentie is dat alle ondernemers én vastgoedeigenaren een financiële bijdrage leveren via een toeslag op de ozb (onroerendezaakbelasting) van 'niet-woningen'. Deelname is derhalve niet vrijwillig. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van de locatie van het bedrijf. Er zijn drie categorieën vastgesteld: centra, industrie- en handelsgebieden en recreatie- en agrarische gebieden. Wat de ondernemers van een zogenoemd 'trekkingsgebied' aan budget bij elkaar brengen, wordt ook daadwerkelijk in dat gebied geïnvesteerd.

Onderwijs

,,Hoe zet je ondernemers op de bok om hun eigen toekomst beter vorm te laten geven en de economische vitaliteit in Oirschot te bevorderen?" Met die vraag begon wethouder Piet Machielsen vorige week een presentatie aan de raadsleden. ,,Het fonds is een prima instrument om alle ondernemers aan elkaar te koppelen en te verenigen.”

In de gemeente Oirschot zijn er in totaal zo'n zestienhonderd ondernemers. Ook non-profit-organisaties uit bijvoorbeeld onderwijs en zorg doen mee aan het fonds.